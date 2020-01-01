مدحت تيخا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته بـ"زنزانة 7"

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:39 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
كشف الفنان مدحت تيخا، عن تفاصيل شخصيته في فيلم "زنزانة 7"، الذي سيعرض خلال الفترة القادمة.

وقال "تيخا"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أجسد دور هجام يدخل الى السجن ويتعرف على بعض الهجامين فيه".

وتابع: "هؤلاء الهجامين يكونان نضال الشافعي وأحمد زاهر، وعند خروجهم ينضموا لعصابة كبيرة ويبدأون بسرقة البنوك والشركات".

وأضاف: "انتهيت من تصوير جميع مشاهدي في فيلم زنزانة 7، والفيلم نفسه قد انتهينا من تصويره كاملاً وفي انتظار عرضه".

يذكر أن فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفنى والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

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