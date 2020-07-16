هالة صدقي تهنئ أمينة خليل بخطبتها

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:07 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
احتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها برجل الأعمال عمر طه، وذلك عقب انتهاء مسلسلها "ليه لأ".

ووجهت النجمة هالة صدقي، لها رسالة تهنئة حيث نشرت فيديو جمعها وهي وأبطال مسلسل "ليه لأ"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام".

وعلقت قائله: "مبروك لامينه خليل عاليا سابقا، ربنا يتمم فرحها ويسعدها يارب، واكيد طبعا وشي كان حلو عليها الف مبروك يا بنوتي".

مسلسل "ليه لأ"، آخر عمل جمع بين أمينة خليل وهالة صدقي شارك في بطولته الفنانة أمينة خليل، ومحمد الشرنوبي، وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا من خلال إثارته الجدل بين الحين والآخر.


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