مدحت تيخا يروج لفيلمه الجديد "زنزانة 7"

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نشر الفنان مدحت تيخا، مجموعة من الصور الجديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر مدحت تيخا، في هذه الصور من كواليس تصوير فيلم "زنزانة 7"، وكتب قائلاً: "فيلم زنزانة 7، تعب سنتين آخيرا".



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "ألف مبروك يارب دايما في نجاح وتقدم بنحبك جدًا ومنتظرين الفيلم".



يذكر أن فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر، ومايا مصرى، وعبير صبرى، ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفنى والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.