نصائح مهمة لاختيار الملابس المناسبة في الحر
الخميس 16/يوليه/2020 - 04:34 ص
الفجر
نشر موقع "جير باترول"، الأمريكي، عددًا من النصائح لاختيار الملابس المناسبة في الطقس الحار، ونقدمها لكم في السطور التالية.
اختر ألوانا فاتحة، لأن الملابس الداكنة تمتص الأشعة وتحولها إلى حرارة.
حاول ارتداء الأقمشة خفيفة الوزن، لأن الأقمشة الثقيلة إلى أن تكون منسوجة بكثافة أكبر، ولذا فإنها تحبس الحرارة وتعوق تدفق الهواء، وتؤدي إلى المزيد من التعرق.
ارتداء الملابس المفتوحة، أفضل للتهوية، ولكن انتبه لأن الملابس القصيرة تسمح بتدفق الهواء بشكل أفضل وتطلق المزيد من حرارة الجسم الداخلية، ومع ذلك لا يزال بإمكان جسمك امتصاص الحرارة من خلال تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية.
حاول أيضا ارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة، لأنها تساعد في تبديد الحرارة من جسمك، حيث تسمح بمرور الهواء فوق الجلد وتبخر المزيد من العرق، واحذر في الوقت نفسه من الملابس الضيقة، لأنها لا تسمح بتدفق الهواء.
استخدم قبعة مصنوعة من القماش خفيف الوزن، ذات لون فاتح، خاصة في الأيام الحارة، واستخدم أيضا جوارب من الكتان لأنها تمتص العرق، أما الأحذية، فيفضل الأحذية ذات الأصابع المفتوحة، واحذر الأحذية المصنوعة من المواد السميكة.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد ومناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا