نصائح مهمة لاختيار الملابس المناسبة في الحر

نشر موقع "جير باترول"، الأمريكي، عددًا من النصائح لاختيار الملابس المناسبة في الطقس الحار، ونقدمها لكم في السطور التالية.





اختر ألوانا فاتحة، لأن الملابس الداكنة تمتص الأشعة وتحولها إلى حرارة.





حاول ارتداء الأقمشة خفيفة الوزن، لأن الأقمشة الثقيلة إلى أن تكون منسوجة بكثافة أكبر، ولذا فإنها تحبس الحرارة وتعوق تدفق الهواء، وتؤدي إلى المزيد من التعرق.





ارتداء الملابس المفتوحة، أفضل للتهوية، ولكن انتبه لأن الملابس القصيرة تسمح بتدفق الهواء بشكل أفضل وتطلق المزيد من حرارة الجسم الداخلية، ومع ذلك لا يزال بإمكان جسمك امتصاص الحرارة من خلال تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية.





حاول أيضا ارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة، لأنها تساعد في تبديد الحرارة من جسمك، حيث تسمح بمرور الهواء فوق الجلد وتبخر المزيد من العرق، واحذر في الوقت نفسه من الملابس الضيقة، لأنها لا تسمح بتدفق الهواء.





استخدم قبعة مصنوعة من القماش خفيف الوزن، ذات لون فاتح، خاصة في الأيام الحارة، واستخدم أيضا جوارب من الكتان لأنها تمتص العرق، أما الأحذية، فيفضل الأحذية ذات الأصابع المفتوحة، واحذر الأحذية المصنوعة من المواد السميكة.



