ميدو: الزمالك صرف نظر عن التعاقد مع نجم بيراميدز لهذا السبب

اقترب نادي الزمالك من ضم ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رجب بكار في انتقالات الصيف المقبل، بعد الحصول على توقيعه حسب ما أشارت تقارير صحفية.





وأوضح أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، خلال برنامجه "أوضة اللبس" الذي يقدمه عبر شاشة قناة النهار، أن القلعة البيضاء صرف النظر عن التعاقد مع رجب بكار.





وواصل، "الزمالك اتخذ ذلك القرار بعد اقترابه من التوقيع مع التونسي حمزة المثلوثي الذي وصل أمس الأربعاء، من بلاده تمهيدًا لإتمام تعاقده مع النادي الأبيض بشكل رسمي".



