موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بالدوري الانجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيف ثقيل على نظيره واتفورد ضمن مباريات الجولة السابعة وثلاثون من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج قبل الأخيرة من عمر المسابقة هذا الموسم .





وستقام مباراة واتفورد ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يوليو فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





ويذكر أن السيتي تحت قيادة بيب جوارديولا حقق الفوز امس على فريق بورنموث بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة ال 36 من البريميرليج..



