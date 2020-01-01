أهلي جدة يتعادل في أول مبارايته بعد أزمة كورونا

تعادل أهلي جدة 1 / 1 مع فريق جدة، أحد أندية الدرجة الأولى، اليوم الأربعاء في أولى تجارب الفريق الودية ضمن استعداداته لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) لكرة القدم المقرر له الرابع من الشهر المقبل .

على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، افتتح النجم السوري عمر السومه التسجيل للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل اسماعيل عمر أحمد لجدة في الدقيقة 54.

واستعان الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لأهلي جدة خلال المباراة الودية بعبدالفتاح عسيري لاعب الفريق الذي يتصدر مشهد تجديد عقده الاحداث خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع حاليا في ترتيب الدوري السعودي، المتوقف منذ مارس الماضي كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، بفارق 14 نقطة خلف الهلال (المتصدر)، قبل ثماني مراحل على نهاية المسابقة