بعد تصريحاتها بمواصفات شريك حياتها.. هل وجدت أمينة خليل فتى أحلامها؟

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تحدثت الفنانة أمينة خليل، عن مواصفات فتى أحلامها التي تمنت أن تجدها بشريك حياتها، وذلك خلال لقاء لها من قبل مع الإعلامية منى الشاذلي.



وكشفت أمينة خليل، عن المواصفات التي تحرص على العثور عليها في شريك حياتها قائله: "يجب أن يكون لديه حنية تجاه حبيبته، وأن يتفهمها دائمًا حتى في أصعب الظروف".



وتابعت: "أن هذه الصفات أهم شئ عندها، ثم يتفرع منها أشياء عديدة، يستطيع التعبير عن غضبه دون غضب ويكون رقيق في التعامل بهذه المنطقة".



وأضافت: "أن يكون طموح ويستطيع فهمها دون تحدثها، ودرجة التفاهم بينهما تكون متشابهه".



نبذة عن خطيب أمينة خليل



1-اسمه عمر طه، يعمل كمهندس معماري.



2-كان الصديق المقرب لأمينة خليل قبل خطوبتهم، وتحولت صداقتهم لقصة حب.



3-ظهرت أمينة خليل يوم 8 يوليو بمنزله، محتفلة بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية.



4-عاشق للصيد.