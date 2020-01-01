عقب إعلان خطبتها.. أمينة خليل تتصدر محرك البحث جوجل

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
تصدرت الفنانة أمينة خليل، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب إعلانها خطبتها على أحد رجال الأعمال.

واحتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها برجل الأعمال عمر طه، وذلك عقب انتهاء مسلسلها "ليه لأ"، والذي اتهمها بسببه البعض بأنها تحرض البنات على ترك منازلهم والإستقلال بما لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.

وبمجرد إعلان أمينة خليل، خطبتها انهالت التعليقات التي تسخر منها بسبب مسلسل "ليه لأ" وكانت أبرز التعليقات "غفلتينا" و"اللي قادرة على التحدي اتخطبت".

مسلسل "ليه لأ"، شارك في بطولته الفنانة أمينة خليل، ومحمد الشرنوبي، وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا من خلال إثارته الجدل بين الحين والآخر.
عقب إعلان خطبتها.. أمينة خليل تتصدر محرك البحث جوجل
عقب إعلان خطبتها.. أمينة خليل تتصدر محرك البحث جوجل

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