بشرة سارة لريال مدريد قبل لقاء الحسم ضد فياريال

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه زين الدين زيدان، خبراً ساراً قبل مواجهة الحسم مساء اليوم الخميس ضد فياريال، في الدوري الإسباني.





ويواجه النادي الملكي ضيفه فياريال في الجولة 37 من الليجا مساء اليوم الخميس، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.





ووفقاً للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن زيدان استعاد خدمات نجمي الفريق، ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.





وغاب دياز عن التدريبات الماضية، قبل أن يعود اليوم لتدريبات النادي الملكي، استعداداً للمباراة.





وعاد يوفيتش للتدريبات مجدداً، بعد إجراء مسحات لفيرس كورونا، نتيجة مخالطة أحد أصدقائه الحاملين للفيروس.



