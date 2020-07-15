عبدالرحمن أبو زهرة يكشف سبب اكتئابه.. ويؤكد زوجتي رحلت مند 56 عاما من العشرة

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
كشف الفنان القدبر عبدالرحمن أبو زهرة، عن سبب اكتبائه وهذا ما جعله للتفكير في اعتزال الفن.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "سكايب"، المذاع علي القناة المصرية الأولي، قال إن تعرض لإكتئاب شديد وهذا ما جعله يفكر في الذهاب لطبيب نفسي، وأشار سبب اكتئابه هو رحيل زوجته التي توفيت في نوفمبر 2019 .

وأوضح، أنهما عاش سويا لمدة 56 عاما من العشرة، وكان فراقها صعب عليه للغاية وأنا منذ وفاتها حتي الآن أتذكرها وأدعي لها في الصلوات الخمس يومياً.

تعد آخر أعمال عبدالرمن أبو زهرة، مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثة في إطار درامي أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة، وريم البارودي، وميدو عادل وسلوى خطاب وسامح الصريطي ودلال عبدالعزيز.



التاسعة | عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سبب اكتئابه ... يؤكد: زوجتى رحلت بعد 56 عاما من العشرة #احمى_نفسك_احمى_بلدك

Posted by ‎القناة الأولى المصرية‎ on Wednesday, July 15, 2020

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