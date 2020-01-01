تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة فياريال اليوم بالدوري الأسباني

يستضيف اليوم الخميس نادى ريال مدريد على ملعبه الفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية نظيره نادى فياريال ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الأسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق حفيظ دراجي.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادى ريال مدريد لمواجهة فياريال اليوم بالدوري الأسباني:





حراسة المرمي: تيو كورتوا.





خط الدفاع: سيرجو راموس، فاران، ميندي، كارفخال.





خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.



