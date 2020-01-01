ميدو يفجر مفاجأة بشأن عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


فجر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك ،مفاجأة من العيار الثقيل ،بشأن عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية مجددا بعد غياب دام لفترة طويلة منذ تولي رينيه فايلر مسئولية قيادة القلعة الحمراء بشكل رسمي .

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه اوضه لبس المذاع عبر فضائية النهار:" فايلر فوجئ بعودة صالح جمعة مجددا للتدريبات الجماعية للفريق ،وهناك غضب كبير من الجهاز الفني بشأن عودة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق ".

وتابع:"مساعدو رينيه فايلر ابلغوه بقرار عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية ،هو لايعلم شيء عن عودة اللاعب مجددا للتدريبات ،وهو مااثار غضب المدير الفني السويسري".

وأضاف:" قرار عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية للفريق قرار إداري ،ليس له علاقة بالجهاز الفني مطلقا ،القرار من مجلس إدارة النادي بعودة اللاعب للتدريبات الجماعية".

وواصل:"سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي عقد جلسة مع رينيه فايلر ،وابلغه الأخير بغضبه الشديد من قرار عودة صالح جمعة ،لكن عبدالحفيظ ابلغه بأن قرار عودة صالح جمعة من رئيس النادي ،وعليه التحدث في هذا الأمر مع محمود الخطيب بشكل جاد لبحث اسباب كسر قراراته"

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