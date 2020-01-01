أحمد موسى: محكمة أردنية قضت باعتبار جماعة الإخوان إرهابية (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:37 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن محكمة التمييز الأردنية قضت باعتبار جماعة الإخوان الإرهابية منحلة حكمًا، وفاقدة شخصيتها القانونية والاعتبارية.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، على قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان جماعة منحلة، كما كان يصفها عام 2011، وهو ما كان يتسبب في حالة من الضيق لهم، إلا أن بيان محكمة التمييز الأردنية بوصفها لهم أنهم جماعة منحلة أثبت ذلك.

هذا، وأصدرت محكمة التمييز في الأردن، قرارًا حاسمًا في القضية التمييزية رقم 2013/2020 الأربعاء، يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن هذا القرار الحاسم، جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

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