تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب إنتهاء مباريات اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، التتويج بجائزة هداف الدوري الإيطالي، لتصبح ثالث مسابقة في الدوريات الكبرى التي يحصد فيها تلك الجائزة، هدف واحد يفصل رونالدو مع تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو صاحب المركز الأول.



 والجميع يترقب مواجهتي يوفنتوس ولاتسيو، للتعرف على اللاعب الذي سيجلس على صدارة جدول ترتيب، من بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أو تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو.


وعلى الجانب الآخر ظل سوء الحظ يحالف إيموبلي في كل مكان، حيت استطاع صاروخ ماديرا ارتفاع رصيده إلي 28 هدف، ومازال مهاجم النسور عند 29 هدف.




فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب إنتهاء مباريات اليوم كالآتي:


1- تشيرو إيموبلي  29 هدفًا

2- كريستيانو رونالدو.. 28 هدفًا

3- روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا

4-  جواو بيدرو .. 17 هدفًا

5- لويس مورييل.. 17 هدفًا

6- دوفان زاباتا.. 16 هدفًا

7- فرانشيسكو كابوتو.. 16 هدفًا

8- جوسيب اليسيتش.. 15 هدفًا

9- ايدين دزيكو.. 14 هدفًا
 
10-  أندريا بيلوتي.. 14 هدفًا

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