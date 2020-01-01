مصطفى الفقي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمتي إثيوبيا وسد النهضة

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:32 ص
سد النهضة
سد النهضة
أمنية فوزي
قال المحلل السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، إن مصر لديها أوراق كثيرة تستطيع استخدامها في أزمة سد النهضة.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، أن أزمة ليبيا وسد النهضة ليستا قضايا عسكرية وإنما سياسية تفاوضية.

وأضاف المحلل السياسي، أنه قد يكون هناك تنسيق ما من أطراف د مصر بين ما يحدث في سد النهضة وما يحدث في ليبيا. 

وتابع: "مصر ليست دولة صغير ولا "هفية" وتستطيع تحمل الضغوط في أزمتي ليبيا وسد النهضة، والرد عليهما بشكل مناسب".

وأضاف "الفقي"، أن تركيا لها ميراث قبيح جدًا لدى الغرب، وفي كل مكان، معلقًا: "تركيا يديها ملطخة بالدماء على مدار تاريخها".

واستكمل: "إذا دخلت مصر حربًا ضد تركيا فإنها تقاتل من أجل ليبيا وليس لمصالحها الشخصية".

وتابع: "سيظل الجهد الدبلوماسي مستمرًا حتى تنتهي أزمة سد النهضة"

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فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قالت فيه: رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

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