رضا عبدالعال يهاجم تريزيجيه

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث رضا عبد العالم نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق عن رأيه فى مستوي محمود حسن تريزيجيه لاعب الفراعنة ونجم استون فيلا الانجليزي.

وأكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عدم اقتناعه بإمكانيات، محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "لا أقتنع بإمكانيات تريزيجيه على الإطلاق فهو لم يسعي لتطوير مستواه خلال الفترة الماضية، والمدربين ظلموه بسبب مركزه".
 
وأضاف: "أى لاعب يستطيع اللعب فى الدوري الإنجليزي إذا كان معه وكيل مميز، وتريزيجيه لا يعجبني أدائه مطلقًا".

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