"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
علق الجمهور علي خبر خطبة الفنانة أمينة خليل، اليوم وأصبحت تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان خطبتها ومازحوا بكوبليه 'اللي قادرة علي التحدي والمواجهة"، تتر مسلسلها الأخير "ليه لأ".

حيث كتب أحدهم علي "فيسبوك": 'اللي قادرة عالتحدي و المواجهه بتعمل ايه _ اتخطبت.."، وكتب اخر: 'اللي قادرة ع التحدي وع الموجهه ياااااا"، بينما كتب اخر "بيضحكها اوي ياجماعة".

مسلسل "ليه لأ"، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"
"الجمهور" لـ أمينة خليل: "اللي قادرة علي التحدي بتعمل ايه"

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