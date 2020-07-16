مرتضي منصور: لن أترك حقنا في قضية نادي القرن

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على وجود العضويات الاستثنائية منذ زمن كبير، وأن لائحة النادي شملت فقط إضافة العضويات المجانية لعائلات شهداء الشرطة والجيش بموافقة الجمعية العمومية.





وأضاف :"ملايين العالم لا تساوي حياة ضابط شرطة او جيش ولكننا نحاول التخفيف عنهم بالعضوية المجانية التي تشمل عدم دفع أي اشتراكات سنوية".





وتابع :" لن اترك حقنا في قضية نادي القرن مهما تحدثوا عن الفيديو المفبرك، هناك عمل على قدم وساق لتجهيز الملف الخاص بالقضية والشكاوى التي سوف تقدم بخصوص قضية نادي القرن خلال الفترة القادمة".





وواصل :" لن ننسى الساعات والدولارات والريالات والحديث عن أمور مفبركة، الجميع يعلم أن الفيديو الأصلي لا يوجد به أي خطأ في أي شخص، الفيديو الحقيقي كنا نتحدث عن المؤتمر الصحفي المنعقد في النادي وواضح جدا الفبركة من تركيب الصوت إلى الزي الشتوي وعدم ارتداء الكمامة".



