خبير سياسي: إثيوبيا لديها أفكار شيطانية لبيع المياه لمصر (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:57 ص
سد النهضة
سد النهضة
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسي، إن هناك حالة من المراوغة الإثيوبية في مفاوضات سد النهضة تدار بحرفية شديدة، لافتَا إلى أن أديس أبابا تقوم باتخاذ الكثير من الموقف وتقوم بالتراجع عنها وفقًا للمشهد الحالي. 

وتابع "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن قضية سد النهضة ليس في ملئه أو قواعد التشغيل، خاصة أن المفاوضات خلال الفترة الأخيرة كانت تدور حول نقاط عبثية حيث قامت أديس أبابا بإعادة طرح الكثير من النقاط التي حسمت من قبل، وصبر القاهرة في المفاوضات كان كبيرًا، لافتَا إلى أن أثيوبيا لا تريد التوصل إلى أتفاق

ولفت إلى أن القاهرة تملك حتى هذه اللحظة الكثير من الأوراق السياسية والاقتصادية والعسكرية، في الحفاظ على حقوق في مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن هناك أفكار شيطانية لبيع المياه لمصر، والمفاوض المصري غير غافل عن هذه الأمور

أكدت مصادر، أن بيانًا مصريًا شديد اللهجة سيصدُر بعد قليل، ردًا على إعلان إثيوبيا مساء اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والسودان.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الرد المصري سيكون قويًا، ويتضمن عددًا من النقاط المهمة في مواجهة الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف لجميع الاتفاقيات ومسار المفاوضات.

كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات اليوم الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

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فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

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