خبير: آبي أحمد لا يملك إفشال المفاوضات (فيديو)

خبير: آبي أحمد لا يملك إفشال المفاوضات (فيديو)
الخميس 16/يوليه/2020 - 02:48 ص
أمنية فوزي
قال علي الهندي، مسؤول وحدة الدراسات الإفريقية في مركز تقدم للسياسات، إن علاقات أثيوبيا بالمنظمات الغربية لا يحتل أن تتخذ إجراء عدائي لدول المصب، مؤكدًا أن أديس أبابا تريد استغلال خطوة "ملء السد" لتثبيت واقع جديد داخل إثيوبيا، حيث يريد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كسب تأييد الشارع الإثيوبي.
وأوضح "الهندي"، أن آبي أحمد لا يمتلك القوة لإفشال مفاوضات "سد النهضة"، أولا لأن صندوق النقد الدولي طلب وقف قرض بـ 500 مليون دولار عوضا عن الموقف الأمريكي الذي هو مفصلي في الوضع الإثيوبي جملة، وكذلك علاقاتها مع دول الجوار.
كما أكد مسؤول وحدة الدراسات الإفريقية في مركز تقدم للسياسات، أن إثيوبيا لا تملك دوليًا أوراقًا تستند إليها لاتخاذ مواقف عدائية تجاه ملف سد النهضة.
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فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.
وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.
ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".
وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قالت فيه: رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.
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