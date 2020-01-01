خبير: آبي أحمد لا يملك إفشال المفاوضات (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:48 ص
آبي أحمد
آبي أحمد
أمنية فوزي
قال علي الهندي، مسؤول وحدة الدراسات الإفريقية في مركز تقدم للسياسات، إن علاقات أثيوبيا بالمنظمات الغربية لا يحتل أن تتخذ إجراء عدائي لدول المصب، مؤكدًا أن أديس أبابا تريد استغلال خطوة "ملء السد" لتثبيت واقع جديد داخل إثيوبيا، حيث يريد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كسب تأييد الشارع الإثيوبي.

وأوضح "الهندي"، أن آبي أحمد لا يمتلك القوة لإفشال مفاوضات "سد النهضة"، أولا لأن صندوق النقد الدولي طلب وقف قرض بـ 500 مليون دولار عوضا عن الموقف الأمريكي الذي هو مفصلي في الوضع الإثيوبي جملة، وكذلك علاقاتها مع دول الجوار.

كما أكد مسؤول وحدة الدراسات الإفريقية في مركز تقدم للسياسات، أن إثيوبيا لا تملك دوليًا أوراقًا تستند إليها لاتخاذ مواقف عدائية تجاه ملف سد النهضة.

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فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قالت فيه: رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

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