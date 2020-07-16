ننشر جدول الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:46 م
امتحان الدور الثاني
امتحان الدور الثاني
ريم محمود
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عّن جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم ٢٢ أغسطس  ٢٠٢٠.

هذا، وأدى يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

اجتماع مع مديري المديريات
وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدي لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، ووجه شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.

ولفت إلى أن الاجتماع يهدف للتأكيد على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس في التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات. 

وأوضح "حجازي"، أن الاجتماع يهدف أيضًا لمناقشة التجاوزات الخاصة بمحاولات بعض الطلاب بالدخول بالتليفونات المحمولة وأدوات الغش داخل اللجان، ونجاحهم في تصوير أجزاء من الامتحان ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، والاتفاق على كيفية اكتشاف الطالب الذي بحوزته هاتف محمول وطرق إخراج الموبايل والحيل التي يلجأ إليها بعض الطلاب، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني في باقي الامتحانات المقبلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

65 "جروب" للغش
ولفت رئيس عام الامتحانات إلى أنه تم رصد عدد (65) "جروب" للغش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك، والواتساب، والتليجرام"، وطباعة "اسكرين شوت" من المحادثات التي تتم بين أفراد المجموعة وتحديد أسماء وبيانات عدد (350) طالب وطالبة عليها وتوثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات لكونها شروع في الاخلال بنظام الامتحان، كما تم ضبط (7) قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تشكيل لجان للمراقبة
ووجه، رؤساء لجان السير بتشكيل لجنة برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة تكون مهامهم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الهواتف المحمولة وأي أجهزة تساعد على الغش التي تكون بحوزة الطلاب، حيث يتم استخدام العصا الإلكترونية على ثلاث مراحل أساسية: (الأولى أثناء دخول الطلاب من بوابات المدرسة، والثانية داخل اللجان من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات والحمامات، والثالثة أثناء الامتحان دون التأثير في إزعاج الطلاب)، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان في مكان ظاهر باللجنة على أن حيازة التليفون المحمول ــ حتى وإن كان مغلقًا ــ يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمسائلة القانونية.

ووجه، رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل موافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة من خلال التقرير اليومي الذى يرسل للجنة عن أي حالات غش جماعي قهري (اللجنة كاملة أو لجنة فرعية) أو أي محاولة للتعدي على السادة المنتدبين، ومشددًا على أن كل مراقب وملاحظ ورئيس دور ومشرف أمن إداري مسئولين بشكل كامل في حال نجح طالب في إخفاء الموبايل، وقام بتصوير أجزاء من الامتحان ونشرها.

الالتزام بكشوف المناداة
كما وجه بالالتزام بما ورد بكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة بأن الطالب المقيد على المدارس الرسمية أو الخاصة لغات يؤدى الامتحان في المواد المترجمة من خلال "بوكليت" باللغة التي درس بها ومترجم باللغة العربية وللطالب حرية الإجابة باللغة التي يرغبها.

وخلال الاجتماع وجه رئيس عام الامتحانات بضرورة تحرير محضر إثبات حالة بجميع ما يتم باللجنة وأهمها محضر بمرض الطالب أو الطالبة، وعدم قدرته على استكمال الامتحان ويوقع من المسئول الصحي باللجنة، ومحضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد الساعة التاسعة، وقبل الساعة العاشرة ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول. 

الالتزام بالمواعيد
وشدد، على الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميًا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ علي المسافات الآمنة.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والأستاذ ياسر بدوي نائب رئيس الامتحانات ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.
ننشر جدول الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية
ننشر جدول الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية

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