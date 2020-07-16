محمد صلاح يحصل على تقييم ضعيف فى مباراة آرسنال ضد ليفربول









حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول على تقييم ضعيف فى مباراة فريقه أمام نظيره أرسنال والتي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وشهدت المباراة التي انتهت بفوز نادى أرسنال على حساب نظيره ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف مشاركة اللاعب الدولي المصري حتي الدقيقة 80 من عمر اللقاء.





ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة وشهدت حصول محمد صلاح على تقييم 6.2.





بينما حصل اللاعب الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم نادى أرسنال على أعلي تقييم فى المباراة 8.4 بعد أن نجح فى تسجيل هدف فريقه الأول فى اللقاء.



