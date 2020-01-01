بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يخسر أمام أرسنال بثنائية فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:09 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى

تعرض نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لخسارة خارج ارضه أمام نظيره نادى أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وشارك اللاعب الدولي محمد صلاح فى المباراة حتي الدقيقة 80 ليتم استبداله باللاعب شاكيري وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث افتتح ساديو مانى التسجيل لصالح الريدز وتعادل لاكازيت للجانرز وأضاف نيلسون الهدف الثاني للنادى اللندني بعد خطأ فادح من الحارس البرازيلي أليسون.

بهذه النتيجة يظل نادى ليفربول برصيد 93 نقطة فى المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما رفع نادى أرسنال رصيده من النقاط الي 53 نقطة فى المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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محمد صلاح ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي ارسنال

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