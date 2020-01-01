أسوأ كوابيس حياتي.. بسمة وهبة تعلق على رفض أسرة استلام جثة متوفي بكورونا
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:01 م
كـسـاب أحـمـد
أعربت الإعلامية بسمة هبة، عن استيائها من تعامل بعض المواطنين مع أقاربهم المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن بعض الناس رفض علاج آبائها، وآخرون تعمدوا إصابة غيرهم.
وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "من وقت بداية أزمة كورونا، وشاهدنا كثير لم نتخيل أن نراه في الاحلام أو حتي الكوابيس.. رائينا خير كتير، ولكن رائينا كثير من الأمور السيئة التي لم نتخيل أن نراها في أسوأ كوابيسنا، شوفنا أبناء يرفضون علاج أبائهم".
وتناولت "وهبة" واقعة إصابة أحد المواطنين بكورونا، ونقله لمستشفي المبرة بالشرقية، وبعد وفاته، رفضت أسرته استلام جثمانه، معلقة: "هذا ليس فيلمًا بل حقيقة.. أسوأ كوابيس حياتي.. الرجل مات حتى ظلت جثته معلقة بعد رفضه أهله استلامها، واستلمها قريب له من بعيد ومعه مجموعة متطوعين".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "من وقت بداية أزمة كورونا، وشاهدنا كثير لم نتخيل أن نراه في الاحلام أو حتي الكوابيس.. رائينا خير كتير، ولكن رائينا كثير من الأمور السيئة التي لم نتخيل أن نراها في أسوأ كوابيسنا، شوفنا أبناء يرفضون علاج أبائهم".
وتناولت "وهبة" واقعة إصابة أحد المواطنين بكورونا، ونقله لمستشفي المبرة بالشرقية، وبعد وفاته، رفضت أسرته استلام جثمانه، معلقة: "هذا ليس فيلمًا بل حقيقة.. أسوأ كوابيس حياتي.. الرجل مات حتى ظلت جثته معلقة بعد رفضه أهله استلامها، واستلمها قريب له من بعيد ومعه مجموعة متطوعين".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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