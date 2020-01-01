أسوأ كوابيس حياتي.. بسمة وهبة تعلق على رفض أسرة استلام جثة متوفي بكورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أعربت الإعلامية بسمة هبة، عن استيائها من تعامل بعض المواطنين مع أقاربهم المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن بعض الناس رفض علاج آبائها، وآخرون تعمدوا إصابة غيرهم.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "من وقت بداية أزمة كورونا، وشاهدنا كثير لم نتخيل أن نراه في الاحلام أو حتي الكوابيس.. رائينا خير كتير، ولكن رائينا كثير من الأمور السيئة التي لم نتخيل أن نراها في أسوأ كوابيسنا، شوفنا أبناء يرفضون علاج أبائهم".

وتناولت "وهبة" واقعة إصابة أحد المواطنين بكورونا، ونقله لمستشفي المبرة بالشرقية، وبعد وفاته، رفضت أسرته استلام جثمانه، معلقة: "هذا ليس فيلمًا بل حقيقة.. أسوأ كوابيس حياتي.. الرجل مات حتى ظلت جثته معلقة بعد رفضه أهله استلامها، واستلمها قريب له من بعيد ومعه مجموعة متطوعين".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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