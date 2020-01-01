حقيقة أزمة الشرط الجزائي في عقد فايلر مع الأهلي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو

نفى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عدم وجود شرط جزائى فى عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، كما تردد مؤخرًا.


وأكد النادي، أن عقد المدرب السويسري، يحمل شرط جزائي بقيمة 4 أشهر من راتبه الشهري مع القلعة الحمراء، وذلك خلال العقد الذي تم توقيعه.


وأوضح مسؤولو النادي، أن هناك محاولات من أجل اختلاق أزمات داخل الفريق ونشر أخبار غير صحيحة، مثل الشرط الجزائى فى عقد فايلر رغم الحماس الشديد الذى يسيطر على المدير الفنى منذ العودة من سويسرا.


وكان مجلس إدارة الأهلى اتفق مع فايلر على تجديد التعاقد لمدة موسم واحد، بعد النجاحات التى حققها مع الفريق بالفترة الماضية.

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