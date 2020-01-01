أحمد مجدي يروج للجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:29 م
احمد مجدي
احمد مجدي
نادين نجدي


روج الفنان أحمد مجدي للجزء الثاني من مسلسل الأنسة فرح، ونشر صور برفقة الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق مجدي قائلاً:"شادي وفرح راجعين تاني
إستنوا الجزء التاني من الآنسة فرح قريباً.


وكانت قد بدأت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" تصوير مشاهد الموسم الثانى من العمل مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجدد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى.



مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.


وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.



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