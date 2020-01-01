وكيل كلية حقوق القاهرة: جرائم التنمر أخطر من جرائم الضرب والسب والقذف



وأوضح أن التنمر على موقع التواصل الاجتماعي قد تشمله التعديلات، لافتا إلى أن وجود دليل أو فيديو ليس شرط لإثبات جريمة التنمر ويمكن إثباتها بشهادة الشهود والتحريات.



قال مجلس الوزراء في بيان له منذ قليل، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.



وأكد المجلس، أن ذلك يأتي في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.



ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

قال أسامة عبيد، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن جريمة التنمر لا تترك أثر مادي ولكنها تسبب أثر نفسي كبير، مشيرًا إلى أن جرائم التنمر أخطر من جرائم الضرب، وعقوبتها قد تكون أكبر من السب والقذف.وأضاف عبيد في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "التنمر يعرفه القانون بتحقيق الرعب أو فقدان الثقة في شخصيته ونفسه".