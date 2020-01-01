وكيل كلية حقوق القاهرة: جرائم التنمر أخطر من جرائم الضرب والسب والقذف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أسامة عبيد، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن جريمة التنمر لا تترك أثر مادي ولكنها تسبب أثر نفسي كبير، مشيرًا إلى أن جرائم التنمر أخطر من جرائم الضرب، وعقوبتها قد تكون أكبر من السب والقذف.
وأضاف عبيد في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "التنمر يعرفه القانون بتحقيق الرعب أو فقدان الثقة في شخصيته ونفسه".

وأوضح أن التنمر على موقع التواصل الاجتماعي قد تشمله التعديلات، لافتا إلى أن وجود دليل أو فيديو ليس شرط لإثبات جريمة التنمر ويمكن إثباتها بشهادة الشهود والتحريات.

قال مجلس الوزراء في بيان له منذ قليل، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.

وأكد المجلس، أن ذلك يأتي في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سب وقذف حقوق القاهرة التنمر اخبار

أخبار تهمك

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

باهر المحمدي يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد انهيال العروض عليه.. فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة أزمة الشرط الجزائي في عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 10 ساعات

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

برباتوف يوجه رسالة نارية إلى جاريث بيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

استشاري نفسي: هذا هو أخطر أنواع التنمر

دراسات: الأشخاص اللذين يمارسون التنمر قد تعرضوا له

وكيل أول نقابة الصحفيين يوضح عقوبات السب والقذف الإلكتروني

مايا مرسي: عقوبة جرائم الاغتصاب تصل للسجن مدى الحياة

استشاري نفسي عن ضرب بائع الأذكار: التنمر على الضحية يفتح أمامه باب الانتحار

أخصائي إرشاد أسري: التنمر ظاهرة عالمية.. وأخطر أنواعه الإلكتروني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:54 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

04:33 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام