الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في شباك آرسنال الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:39 م محمد مرعي Advertisements سجل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، الهدف الأول لفريقه أمام آرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. أخبار تهمك الغندور يشن هجوما ناريا على شيكابالا بسبب ظهوره مع ميدو منذ ساعة و 24 دقيقة التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي منذ حوالي 9 ساعات باهر المحمدي يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي والزمالك منذ أقل من ساعة شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل) منذ حوالي 7 ساعات سواريز يكشف حقيقة رحيل ميسي واحتمالية عودة نيمار إلى برشلونة منذ أقل من نصف ساعة الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة منذ أقل من نصف ساعة بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً منذ حوالي 4 ساعات قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية منذ حوالي 5 ساعات التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة منذ حوالي 6 ساعات بعد اهتمام الأهلي بضمه.. الزمالك يقترب من تجديد عقد نجمه منذ أقل من ساعتين هدف الأهلي.. الزمالك يفشل في ضم نجم منتخب مصر منذ ساعتين و 55 دقيقة عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي منذ حوالي 11 ساعة بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة منذ حوالي 4 ساعات