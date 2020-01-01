تركيا تسجل 947 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 947 إصابة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى إلى215940 حالة.

 

وأفاد فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي،  رصد 17 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5419 شخصا، وذلك بعد أن رصدت السلطات الصحية التركية يوم 11 يوليو 21 حالة، وفي 12 يوليو 19، وفي 13 يوليو أيضا 19، وفي 14 يوليو 20.

 

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات السكان، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,549 مليون إصابة، بينهم أكثر من 583 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,911 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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