الخرباوي: اقترب أجل أردوغان..والنهاية ستكون لغزًا تاريخيًا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن رجب طيب أردوغان بايع مصطفى مشهور نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان في فترة التسعينات أثناء تواجده في مؤتمر في باكستان عندما كان لاعب كرة قدم في إحدى الفرق التركية.
وأضاف الخرباوي خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "إن أردوغان ليس رئيس دولة، ولكنه رئيس عصابات يريد الحصول على أي منفعة، ومنطقه هو منطق القوة والسلاح والقتل، وهو يريد أن يعيد للعالم ذكرى هتلر من جديد".
وتوقع الخرباوي أن تكون نهاية أردوغان لغزًا من الألغاز التاريخية، قائلا "اقترب أجل أردوغان بعدما أصبح عبئ على العالم بسبب أفعاله، وقد يموت مختنقًا وقد يقتل"، مشيرًا إلى أن هناك حركة قوية داخل تركيا ناهضة رافضة لما يقوم به أردوغان.

كان المستشار عبد الحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، قد أكد أن القوات الليبية بمساعدة الجيش المصري بعد طلب مساعدته جاهزون للتصدي.
وشدد "صافي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، على أن اختراق الخطوط الحمراء التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سرت والجفرة غير مقبولة.
وأضاف أن تحركات رئيس مجلس النواب في أوروبا تحدثت عن الحل السلمي ولكن الطرف الآخر متعنت ففايز السراج الكلمة ليست في يده ولكن في يد الأتراك.
وتابع أن رئيس مجلس النواب احاط الجانب الايطالي بما يحدث على الأرض وأن البرلمان الليبي من حقه طلب الدعم من الأشقاء في مصر لمواجهة الميليشيات الإرهابية، مؤكدا أن إيطاليا تدعم مبادرة القاهرة والبرلمان الليبي كما تدعم روسيا والمانيا الحل السلمي.

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