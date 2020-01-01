الاتحاد العام لعمال مصر: مجلس الشيوخ هدفه مساندة ودعم البرلمان

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قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن عودة الغرفة الثانية التشريعية المُمثلة في مجلس الشيوخ بعد غياب 10 سنوات أمر هام للغاية للشارع المصري ولمصلحة المواطن، حيث لم يستطع مجلس النواب تلبيه كافة طموحات المواطنين دون مساعدة غرفة أخرى تُساند وتدعم مجلس النواب.



وأضاف "البدوي"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ سيضم مجموعة من المفكرين والخبرات لمراجعة ودراسة كافة الملفات التي تهم المواطن المصري، وإلقاء النظر على بعض القوانين قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها.



وكشف البدوي، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستتم بنظام القائمة والفردية، حيث يضم المجلس 300 عضو، 100 عضو بنظام الفردي، و100 عضو بالقائمة، و100 عضو بالتعيين.





عقد تحالف الأحزاب الوطنية من أجل مصر، اجتماعا له اليوم الأربعاء، للانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.



وحضر اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد على بلال حزب حماةالوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.‎



جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.



وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.



ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.







