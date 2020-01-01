معتز عبد الفتاح: " ليبيا بالنسبة لأردوغان مغارة علي بابا"

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قال الإعلامي معتز عبد الفتاح، إن قطر الدويلة الصغيرة تحتل المكانة الرابعة على مستوى العالم في إنتاج الغاز، ويستغل الرئيس التركي هذه الدوحة كقوة مالية كبيرة في دعم عملياته الإرهابية في مصر، وسوريا وليبيا.



وتابع "عبد الفتاح"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد أن يسيطر على ليبيا، لأنها تحتل المكانة هامة على مستوى العالم في انتاج النفط، معقبًا: "ليبيا بالنسبة لأردوغان مغارة علي بابا"







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البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا



دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.



وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.



ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.



وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.



