"معنوياتهم مرتفعة".. تطور علاقة ويل سميث بـ جادا عقب اعترافها بخيانته

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انتهت عطلة النجم ويل سميث، وزوجته جادا سميث، وعادا الثنائي إلى لوس أنجلوس، عقب قضاء أجازتهم بجزر البهاما.

وكشفت مصادر،أن الثنائي سافرا إلى جزر الكاريبي الأسبوع الماضي قبل اعتراف جادا لـ"سميث" بخيانتها له،مع المغني أوجست أثناء انفصالها عنه.

وأكدت المصادر أن ويل سميث، وزوجته جادا تمتعها بمعنويات مرتفعة، عقب قضائهم إجازتهم بجوز البهاما،وذلك عقب التزامهم بالحجر الصحي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.


وكانت جادا سميث، قد قررت الإعتراف لزوجها ويل سميث، بخيانتها له عقب إزعان أوجست بأن ويل سميث بارك علاقته بزوجته ولكن أوضحت جادا أن "سميث" لم يكن يعلم يتطور علاقتها بمغني الراب.

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