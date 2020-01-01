ناقد رياضي: تونس الأقرب لتنظيم الدور النصف النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أحمد عبد الباسط، الناقد الرياضي، إن تونس هي الأقرب إلى الحصول على حق تنظيم الدور النصف النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كونها الدولة الوحيدة التي لا يوجد لها فريق تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف عبد الباسط خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "بعد اعتذار الكاميرون عن التنظيم هناك ثلاث دول تقدمت من أجل الحصول على حق التنظيم، ومصر تقدمت بشكل رسمي، والمغرب أعربت عن رغبتها في الحصول على التنظيم".

وتابع "تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، سيكون من الصعب إسناد تنظيم المباريات للمغرب أو مصر كون الأربع فرق المنافسة من هاتين الدولتين، ولكن مصر أثبتت قدرتها على التنظيم بعد بطولتي دوري أبطال أفريقيا للكبار والشباب العام الماضي، كما أن تونس طالبت بحقها في الحصول على التنظيم".

وأشار الناقد الرياضي إلى أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد الإفريقي اجتماع طوارئ بعد 3 أيام من أجل اتخاذ القرار النهائي قبل استئناف البطولة.

تحدثت تقارير صحفية مغربية مساء اليوم الثلاثاء، عن أبرز 10 ملاعب مرشحة لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، لاسيما بعد تراجع دولة الكاميرون عن استضافة المباريات.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن مصر والمغرب ترغبا في استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يتواجد من خارج القارة السمراء دولتي قطر والإمارات.

وأوضحت الصحيفة أبرز 10 ملاعب، حيث جاء كل من استاد القاهرة- برج العرب- استاد رادس- ملعب "سوسة"- مركب محمد الخامس- ملعب الأمير مولاي عبدالله- هزاع بن زايد- محمد بن زايد- ستاد خليفة الدولي- ثاني بن جاسم.

من جانبه تحدثت تقارير صحفية تونسية، اليوم الثلاثاء، وجود صراع بين مصر وتونس، من أجل استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا.

وعنونت صحيفة "الشروق" التونسية، بجملة: "بعد اعتذار الكاميرون.. جلسة طارئة لـ"كاف".. وصراع بين تونس ومصر لاحتضان دوري الأبطال".

وعلقت الصحيفة: "يحيط الغموض بمستقبل النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن اعتذرت الكاميرون بشكل رسمي، أمس الاثنين، عن استضافة مباريات نصف النهائي والنهائي".

وكان سيديو مبومبو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أعلن أمس الاثنين، بشكل رسمي، رفض بلاده استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية لموسم 2019-2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

الجدير بالذكر أن نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، سيجمع كلٍ من الأهلي مع الوداد، والزمالك مع الرجاء في سبتمبر المقبل، والذي تقرر أن يكون من مباراة واحدة فاصلة.

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