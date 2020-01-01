رئيس الهيئة الوطنية: 569 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم في 5 أيام

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:55 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية، في 27 محكمة ابتدائية، على مستوى الجمهورية، فى اليوم الخامس لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ مستندات ١٠٠ مرشحا، ليرتفع إجمالى عدد المرشحين فى الأيام الخمسة الماضية إلى ٥٦٩مرشحا ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردى والقائمة معا.

وأوضح أن لجان متابعة سير عملية الانتخابات ستواصل عملها غدا الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مضيفا أن لجان الفحص والبت ستقوم بفحص طلبات الترشح من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.

ومن أبرز تلك المستندات بيان السيرة الذاتية للمرشح، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار صفة المترشح ( مستقل – حزبى )، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

وتابع: لجان الفحص ستقوم بالاستعلام عما اذا كان المرشح قد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية من عدمه، بجانب التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.

ومن المقرر أن تعرض اللجان كشوف أسماء ورموز المرشحين في اليوم التالي، لإقفال باب الترشح وهو يوم الأحد الموافق 19 يوليو ولمدة ثلاثة أيام وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال نفس الميعاد أسماء المرشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

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