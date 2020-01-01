حماية المستهلك: مقترحات لحل أزمة المدارس الخاصة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، مستجدات أزمة مصروفات المدارس الخاصة، قائلًا إن الجهاز يختص بالرقابة على جميع السلع والخدمات عدا البنوك والتأمين.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جهاز حماية المستهلك يتعامل مع شكاوى أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس، وتلقى الجهاز 32 شكوى خاصة بأتوبيسات نقل التلاميذ خلال العام الدراسي الماضي.

وأشار إلى أن الجهاز ينسق مع وزارة التعليم لبحث شكاوى أولياء الأمور دون إحداث ضرر للمدارس أو المستهلكين، مضيفًا: "وزارة التعليم أقرت بتقديم الخدمة التعليمية عبر الإنترنت والخلاف في الشكاوى المقدمة بشأن قيمة استخدام أتوبيس المدرسة خلال فترة توقف الدراسة، وهناك احتمال بخصمها من المصروفات المقررة العام المقبل".

ولفت إلى أن بعض أولياء الأمور قدموا شكاوى بشأن إصرار بعض المدارس على الحصول على المصروفات الدراسية بشكل كامل خلال بداية العام المقبل.


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توك شو
المدارس الخاصة توضح نسب الزيادة المقرر في المصروفات (فيديو) الأربعاء 15يوليه2020 - 12:41 م
بوابة الفجر

وفي وقت سابق، قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن مصروفات المدارس الخاصة متاحة على موقع الوزارة وموقع الإدارة التعليمية، ويستطيع كل ولي أمر أن يعرف قيمة المصروفات، مناشدًا أولياء الأمور بعدم دفع سوى المصروفات المقررة للمدرسة.

وأضاف "علام"، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة سنوية في مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن هناك مدارس خاصة تبدأ مصروفاتها من 2000 جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة زيادة المصروفات بالمدارس التي مصروفاتها 2000 جنيه فأقل 25%، والمدارس التي مصروفاتها 3000 جنيه 20%، من 5-10 آلاف نسبة الزيادة 15%، وأكثر من 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 7%.

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