منه فضالي "السعادة ليست أن تحصل علي ما تريد طوال الوقت بل تحب ما لديك"

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تحرص النجمة منه فضالي التفاعل مع متابعيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.



حيث شاركت جمهورها بصورة عبر حسابها بإنستجرام ، وعلقت قائله : السعادة ليست ان تحصل علي ماتريد طوال الوقت ، بل تحب ما لديك وتكون ممتنا له .



يذكر أن منة فضالي، خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حب عمري وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.

