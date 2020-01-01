الكشف عن حقيقة عرض الأهلي للتعاقد مع فرجاني ساسي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:30 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
حسام مجدي


كشف النادي الأهلي حقيقة اهتمامه بالتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط غريمه التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة إلى أن مسئولو الأهلي دخلوا في مفاوضات مع ساسي لمحاولة ضمه في نهاية الموسم الجاري.

ونفى أحد المسئولين داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء دخول النادي في أي مفاوضات مع ساسي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد مصدر مسئول الأهلي أن ساسي ليس ضمن اهتمامات الفريق في الصيف من الأساس وأن المارد الأحمر ليس في حاجة لخدمات اللاعب بالموسم المقبل.

يذكر أن نادي الزمالك ينوي تجديد عقد فرجاني ساسي لمدة موسمين قادمين مع الفريق لضمان استمراره لأطول وقت ممكن داخل القلعة البيضاء.

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