خالد عكاشة: إثيوبيا تذيع أكاذيب بأن مصر سبب تعثر مفاوضات سد النهضة

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قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز يشتبك مع المعلومات المزيفة التي ينشرها الإعلام الإثيوبي، لافتَا إلى أن هذه المعلومات المغلوطة تنشر على لسان بعض المسؤولين الإثيوبيين، من خلال الحديث بأن مصر هي المتسبب في تعثر مفاوضات سد النهضة.



وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن المفاوض المصري انخرط في كل المحافل الدولية التي تناولت شأن سد النهضة، بداية من مفاوضات واشنطن أو الخرطوم، أو مفاوضات الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن المركزي المصري لفكر يريد على الأكاذيب الأثيوبية بمعلومات موثقة.



أكدت مصادر، أن بيانًا مصريًا شديد اللهجة سيصدُر بعد قليل، ردًا على إعلان إثيوبيا مساء اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والسودان.



وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الرد المصري سيكون قويًا، ويتضمن عددًا من النقاط المهمة في مواجهة الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف لجميع الاتفاقيات ومسار المفاوضات.



كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات اليوم الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".





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التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة



فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.



وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.





ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".



وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

