المحجوب: التصريحات التركية الحالية "جعجعة".. وجاهزين للرد في أي وقت

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:26 م
العميد خالد المحجوب
العميد خالد المحجوب
شيماء حسن
قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن هناك 15 ألف تركي موجدين في ليبيا من المرتزقة، مشيرًا إلى أن تقدم 10 آلاف من هؤلاء المرتزقة في منطقة مفتوحة لمحاولة استطلاع الوضع.

وأكد المحجوب في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" على جاهزية الجيش الليبي للتحركات الأرضية التي يقوم بها المرتزقة الأتراك، كما أنها تقوم بتضخيم الأحداث لإثبات أنها قوية".
وأضاف " تركيا تشعر أنها دخلت في مغامرة ولن تخرج منها، وستخسر فيها وما تقوم به حاليًا هو "جعجعة" بعدما وجدت نفسها ما بين أكثر من كماشة".

كان المستشار عبد الحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، قد أكد أن القوات الليبية بمساعدة الجيش المصري بعد طلب مساعدته جاهزون للتصدي.

وشدد "صافي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، على أن اختراق الخطوط الحمراء التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سرت والجفرة غير مقبولة.

وأضاف أن تحركات رئيس مجلس النواب في أوروبا تحدثت عن الحل السلمي ولكن الطرف الآخر متعنت ففايز السراج الكلمة ليست في يده ولكن في يد الأتراك.

وتابع أن رئيس مجلس النواب احاط الجانب الايطالي بما يحدث على الأرض وأن البرلمان الليبي من حقه طلب الدعم من الأشقاء في مصر لمواجهة الميليشيات الإرهابية، مؤكدا أن إيطاليا تدعم مبادرة القاهرة والبرلمان الليبي كما تدعم روسيا والمانيا الحل السلمي.

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مستشار رئيس البرلمان الليبي فاي

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