الأردن: المحافظ الإلكترونية بالمملكة تجاوز المليون

أعلنت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن عدد المحافظ الإلكترونية المستخدمة في الأردن بلغ أكثر من مليون محفظة.





والمحفظة الإلكترونية، هي حساب مالي إلكتروني يستخدم من خلال تطبيق على الهاتف النقال لتقديم خدمات مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير والدفع للمشتريات والتسوق الإلكتروني والادخار وغيره.









وقالت المديرة التنفيذية لشركة (جوباك) التي تدير نظام جوموبي الخاص بالمحافظ الإلكترونية، مها البهو، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن هذه الزيادة الملحوظة في أعداد المحافظ الإلكترونية في ظل إجراءات البنك المركزي الأردني الهادفة إلى تسهيل عملية فتح المحافظ، أصبحت تتم بخطوات بسيطة أون لاين منذ شهر مارس، وفي ظل اعتماد الحكومة والمؤسسات المختلفة للدفع عبر المحافظ الإلكترونية منذ بدء انتشار جائحة الكورونا.









وبدأ تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية في الأردن عام 2016 ويوجد حاليا سبع شركات مرخصة من البنك المركزي الأردني تقدم خدمات المحفظة، وهي دينارك، زين كاش، محفظتي، المحفظة الوطنية، آية، أورنج موني وقدها. كما تقوم ستة بنوك بتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية لعملائها، وهم بنك الأردن، البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك الاتحاد، بنك الإسكان والبنك التجاري الأردني.





وتوقعت البهو أن يطلق البنك الإسلامي الأردني هذه الخدمة قريبا.





وتخضع المحافظ الإلكترونية حالها كحال جميع الانظمة المالية والمصرفية والمراقبة من البنك المركزي الاردني، لأنظمة السرية المصرفية والحماية المالية.









وبينت البهو أن عدد المحافظ المسجلة في مطلع العام الحالي بلغ نحو 600 ألف محفظة، تضاعفت تقريباً خلال أربعة أشهر من خلال اعتماد مؤسسات وطنية التحويل عبر المحفظة الإلكترونية لمنتفعيها في فترة الكورونا في ظل محدودية الحركة خلال فترة الحظر ووجود مخاوف من التعامل بالنقد وإمكانية انتقال العدوى من خلاله.

واضافت أن المحافظ الإلكترونية لعبت دورا محوريا في التحويلات بين أفراد الأسرة لمساندة أقربائهم وذويهم في المناطق المعزولة خلال جائحة الكورونا، علاوة على تقديم المساعدات والتبرعات للأسر المتضررة والمنكوبة، اضافة إلى دور بعض البنوك في تسهيل الحركات المالية لعملاء المحافظ.





واشارت البهو إلى ان الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، اطلقت معايير رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بما يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية ليتم استخدامها لعمليات الدفع من خلال المحفظة.

وقامت بعض شركات المحافظ بطرح خدمة الدفع عبر رمز QR في شهر حزيران يسندهم في هذا التوجه البنك المركزي الأردني الذي خصص برنامجا لدعم قبول الدفع الإلكتروني من المحافظ باستخدام تقنية ال QR والتي أشرف على مواصفاتها والمعايير الأمنية فيها.





وبينت أن عدد حركات تحويل الرواتب منذ مارس إلى اليوم، بلغت 533436 تحويلا بقيمة تجاوزت 5ر75 مليون دينار.





وأشارت التقارير العالمية إلى دور المحافظ الإلكترونية في التخفيف من أثر الأزمات على الاستقرار المالي للأفراد ومساهمتها الفاعلة في تعزيز الشمول المالي.





واكد البهو، أن زيادة عدد المحافظ الإلكترونية يسهم في رفع نسب الشمول المالي الرقمي في المملكة بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة، وأن متطلبات المرحلة القادمة توجب التركيز على تعزيز استخدامات المحافظ وتعظيم الفائدة المتأتية منها.





وأضافت أن المحافظ الإلكترونية مكنت المواطن من دفع فواتيره ومستحقاته خلال الجائحة إلكترونيا دون أية عمولات إضافية ومن منزله أو مكان تواجده.