وكيل صحة الدقهلية يعلن إصابة قيادات صحية في المديرية بفيروس كورونا

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كشف الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، عن إصابة الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للطب الوقائي، ⁩والدكتورة هبه الشريف، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف وكيل الوزارة أنه وجميع العاملين بصحة الدقهلية يتقدمون بخالص الامنيات لهم بالشفاء العاجل وجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية، سائلين المولى عز وجل أن يتم شفاؤهم في القريب العاجل وأن يمتعهم بدوام الصحة والعافية، وأن يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء والوباء.



وأشاد وكيل الوزارة بالجهود والتضحيات التي يبذلها ويقدمها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.





وناشد وكيل صحة الدقهلية المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك، وخاصة في أي مكان عام وأماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.



وعلي صعيد اخر تمكن الأطباء العاملون بمستشفى العزل بتمى الأمديد فى محافظة الدقهلية من إنقاذ حياة سيدة حامل بعد وفاة الجنين داخل بطنها منذ أيام.



وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الأطباء والأطقم الطبية العاملة بمستشفى العزل الصحة تمكنو من إنقاذ سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 حامل ومات الجنين فى بطنها فى شهورها الأخيرة من الحمل.

وأشار "مكى" إلى إجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة لإستخراج الجنين المتوفى من بطنها وإنقاذ حياتها.



وأكد "مكى" على أن الحالة الصحية للأم جيدة وتخضع للعلاج بعد العملية، مثمنا دور الأطقم الطبية بمصر عامة والدقهلية بصفة خاصة.





وعلى صعيد آخر شنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، حملة تفتيش على ثلاجتين بشارع الترعة بمدينة المنصورة.



وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ طن متنوعا مابين "كبده،كلاوي. رنجة مدخنة، ممبار، سمان،لحوم، فراخ بانيه،ستربس، كفته. برجر، سجق شرقي،بسلة بالجزر،بطاطس نصف مقلية"و ذلك لانتهاء الصلاحية والتغير في الخواص الطبيعية.



وحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابه العامه لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المضبوطات..



شنت إدارة العلاج الحر بصحة الدقهلية حملة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات اللازمة للتراخيص الممنوحة وأسفرت الحملات عن غلق 19 منشآة وتحرير 6 محاضر للمنشآت الطبية المخالفة.



تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور سعد مكي - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية حيث قامت ادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات بشن حملة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات اللازمة للتراخيص الممنوحة.