مستقبل وطن: نستهدف 80% من مقاعد مجلس الشيوخ

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قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القائمة الوطنية للأحزاب تضم جميع الأفكار، وستساعد الأحزاب التي لن تستطيع خوض الانتخابات في دائرة واسعة



وتابع "الخولي"، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، أن الحزب طرح فكرة قوائم تحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.



وأضاف: "قائمة تحالف الأحزاب الوطنية تضم 11 حزبًا ولن نتحالف مع أحزاب دينية»، مردفًا «نعتذر للصحافة على التكتم بشأن التحالف الفترة الماضية، لكن حرصنا كان على إنجاح خطة التحالف".



وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يستهدف 80% من المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.





عقد تحالف الأحزاب الوطنية من أجل مصر، اجتماعا له اليوم الأربعاء، للانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.



وحضر اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واللواء محمد على بلال حزب حماةالوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.‎



جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.



وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.



ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.



