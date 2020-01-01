البترول: لا نستطيع تحديد خسائر حريق الإسماعيلية قبل انتهاء عمل اللجنة الفنية (فيديو)

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قال المهندس عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم تشكيل لجنة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية لبحث أسباب حادث حريق خط أنابيب خام (شقير - مسطرد) في طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.

وأضاف عبد القادر في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أنه لا يستطيع تحديد الخسائر الناتجة عن هذا الحريق قبل انتهاء اللجنة المشكلة من أداء عملها".

إصابة 17 شخصا وتلفيات كبيرة وتفحم 31 سيارة دون وقوع وفيات"... هذا ما نتج عن حريق ضخم نشب بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة الهايكستب، الذى وقع مساء اليوم الثلاثاء، حيث تبين أن سبب نشوب حريق المازوت كان نتيجة حدوث تسرب بخط مازوت 18 بوصة "خط بترول خام" وتصادف مرور مركبة اشتعلت، ما تسبب في حدوث الحريق، وإنفجار خط المازوت وتفحم عدد من السيارات بسبب التزاحم المروري.

50 سيارة إطفاء

وكانت قد احتاجت قوات الدفاع المدني والقوات المسلحة 50 سيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق الضخم.

ونحجت قوات الدفاع المدني تنسيقا مع القوات المسلحة ووزارة البترول، في السيطرة على حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، وأحدث تلفيات كبيرة وخسائر.

ودفعت الحماية المدنية بوزارة الداخلية بسيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، والحماية المدنية بالسويس، والحماية المدنية بالإسماعيلية، والحماية المدنية بالقليوبية، بـ 30 سيارة إطفاء، إضافة إلى سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، ووزارة البترول، ووصل إجمالي السيارات 50 سيارة.

كما انتقل اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولى مدير المرور والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لموقع حريق ناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، لمتابعة جهود السيطرة والاخماد والوقوف على الوضوع على الطبيعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على اسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.

كما شاركت قوات الدفاع المدني تنسيقا مع القوات المسلحة ووزارة البترول، في السيطرة على الحريق الضخم.

التحقيق في الحادث

وأمر النائب العام بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن النيابة العامة لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.

دور المرور

وفي سياق متصل، أغلقت الإدارة العامة للمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية اليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الهائل، ويقوم رجال الإطفاء بعمل تبريد لمكان الحريق، ليتمكن رجال النيابة من إجراء المعاينة وكشف أسباب الحريق.





