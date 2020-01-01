أحمد السبكي يشوق جمهوره لفيلم "صاحب المقام"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:04 م
صاحب المقام
صاحب المقام
مي مرسي
روج أحمد السبكي، لفيلم "صاحب المقام" والذي من المقرر عرضه في دور عرض السينما بعيد الأضحى المبارك، وسيتم عرضه على أحد المنصات الإليكترونية قبل عرضه بالسينمات، وذلك من خلال مشاركته لبوستر الفيلم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعتبر "صاحب المقام" هو الفيلم الأول الذي سيتم عرضه، على أحد المنصات الإليكترونية قبل عرضه في عيد الأضحى المبارك.

وكان قد شارك الفنان آسر ياسين، البوستر الإعلاني للفيلم،والذي يشارك في بطولته بجانب أمينة خليل ويسرا وبيومي فؤاد.

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