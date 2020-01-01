بعد تلقيه صورة مرسوة له من قبل متابعيه .. أحمد التهامي يوجه الشكر لجمهوره

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شارك النجم أحمد صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصورة الفيديوهات إنستجرام.



وجاءت الصورة مرسومة له من قبل أحد متابعيه وعبر عن سعادته الشديدة بها قائلاً : أشكرا لجمهوري العظيم اللي أبتدي يتفاعل مع شخصية مطحنة ولسة الفيلم ما نزلش ولا أتشاف .



وتابع : أوعدكم بنجهزلكم حاجة جامدة هتكسر الدنيا بإذن الله وطبعا متشكر علي الأجتهاد في الرسمة ، وأوعدكم إني هنزلكم كل رسوماتكم بوست عندي وهعملكم منشن يالا فجأوني ، زنزانة 7.



جدير بالذكر بأن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد زاهر ، نضال الشافعى ، أحمد التهامي ، مدحت تيخا ، عبير صبرى ، مايا .