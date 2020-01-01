بعد تلقيه صورة مرسوة له من قبل متابعيه .. أحمد التهامي يوجه الشكر لجمهوره

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:00 م
التهامي
التهامي
فايقة محمد عادل
شارك النجم أحمد صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصورة الفيديوهات إنستجرام.

وجاءت الصورة مرسومة له من قبل أحد متابعيه وعبر عن سعادته الشديدة بها قائلاً : أشكرا لجمهوري العظيم اللي أبتدي يتفاعل مع شخصية مطحنة ولسة الفيلم ما نزلش ولا أتشاف .

وتابع : أوعدكم بنجهزلكم حاجة جامدة هتكسر الدنيا بإذن الله وطبعا متشكر علي الأجتهاد في الرسمة ، وأوعدكم إني هنزلكم كل رسوماتكم بوست عندي وهعملكم منشن يالا فجأوني ، زنزانة 7.

جدير بالذكر بأن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد زاهر ، نضال الشافعى ، أحمد التهامي ، مدحت تيخا ، عبير صبرى ، مايا .

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