صدمة منشطات جديدة للرياضة المصرية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تلقى الاتحاد المصري للجمباز صدمة كبيرة بعد ثبوت حالتي إيجابية للمنشطات خلال البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي وحصل المنتخب الوطني على المركز الأول ومنتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث.

 

وأرسل الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» خطابا إلى مسؤولي الاتحاد المصري للجمباز يخطرهم بإيجابية عينة لاعبتن من المنتخب الوطني الذي شارك في البطولة الأفريقية بعد إرسال نتيجة التحاليل من أحد المعامل الدولية المعتمدة في دولة جنوب أفريقيا.

 

الجدير بالذكر أن هذا المنتخب قد تعرض قبل انطلاق البطولة لكثير من الانتقادات بسبب تشكيله الذي تم تعديله قبل انطلاق البطولة الأفريقية بضم لاعبة كانت خارج الفريق بسبب الإصابة والتي تم حقنها بمادة الكورتيزون حتى تستطيع دخول تجارب المنتخب وخوض البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والتي ثبت إيجابية عينتها الآن، وهناك شكوى ضد تكوين هذا الفريق تم تقديمها لوزارة الشباب والرياضة قبل انطلاق البطولة الأفريقية.

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