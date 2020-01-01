حوار - محمد عز الدين حارس خيتافي: الزمالك بيتي ولكني لا أفكر في العودة لمصر حاليًا.. وأنا المحترف المصري الوحيد بأوروبا بهذا السن

واحد من المحترفين المصريين في أوروبا بل وتمييز بميزتين أنه صغير السن وبدأ مشواره هناك في سن السابعة عشر وأنه تواجد في الدوري الإسباني الذي لا نملك فيه أي مصريين سواه حاليا وهو محمد عز الدين "سيمو" حارس مرمى فريق الشباب بنادي خيتافي الإسباني.





وكان سيمو من ناشئين نادي الزمالك ولكنه جاء في عام ٢٠١٧ ليبدأ رحلة جديدة وجريئة في الملاعب الأوروبية مع نادي ليجانيس ومنه إلى خيتافي حاليا.





وأجرى موقع " الفجر الرياضي " حوار خاص مع محمد عز الدين خلال فترة تواجده في مصر حاليا ليروي كواليس انضمامه للدوري الإسباني وتقييمه لتجربته حتى الآن وطموحه المستقبلي وغيرها من الأمور التي أجاب عليها كالآتي:





- ذكرنا بتفاصيل رحيلك عن الزمالك وانتقالك إلى الدوري الإسباني؟





البداية كانت سنة 2017 و كان عمرى 14 سنة وقتها حين تم دعوتى لقضاء فترة معايشة فى نادى ليجانيس لمدة 15 يوم وبالفعل لبيت الدعوة ووقتها أبلغ النادى والدى برغبتهم فى إنضمامى لقطاع الناشئين و لكن والدى طلب من إدارة النادى الإنتظار لموسمين آخرين كى يصبح عمرى 16 عاما و أستطيع العيش فى أوروبا بمفردى و بالفعل تم الاتفاق على ذلك و عدت و اكملت مشوارى فى الزمالك لمدة موسمين آخرين و فى 2019 جدد ليجانيس الدعوة لقضاء 15 يوما كفترة معايشة أخرى وذهبت وتم بعدها الانتقال و قضيت نصف موسم مع ليجانيس ثم إنتقلت فى يناير الماضى الى خيتافى فى خطوة جيده جدا فى مشوارى.





- ما رأيك حاليا في اللعب في أوروبا وترى ماهو الفرق بين اللعب هناك واللعب في مصر؟





دائما كنت أتمنى اللعب فى الدوريات الأوروبية فالكرة فى أوروبا حياة كاملة منذ أن تستيقظ من نومك لا شيئ يشغلك سوى كرة القدم هكذا يتعاملون هناك فى هذا المجال و بالطبع الإمكانيات الكبيره هناك هى من تصنع الفارق.









- من وجهة نظرك.. ما الفارق بين قطاعات الناشئين في إسبانيا وفي مصر؟





الفرق بين قطاعات الناشئين فى إسبانيا ومصر و بكل صراحة هى الإمكانيات المتوفرة من جودة الملاعب والأدوات المستخدمة ونظام حياة لاعب الكرة و لكن فى مصر نمتلك مواهب جبارة لو أتيحت لها الفرصة سنمتلك أفضل لاعبى العالم فى مصر.





- كيف كانت ردود أفعال مدربينك حاليا في إسبانيا بمستواك؟ وهل تحدث أحد معك هناك حول صعودك للفريق الأول؟





الحمد لله فى موسمي الأول تركت إنطباعات جيده جدا و ده كان سبب انتقالى إلى خيتافي بعد قضاء نصف موسم فى ليجانيس أما عن الصعود للدرجة الاولى فهذا مستحيل حاليا قبل أن أكمل 18 عام وأيضا يتم بشكل تدريجى لأن هذا الأمر هناك ليس سهل نهائيا.





- هل تواصل معك أحد من الزمالك مؤخرا لتعود للفريق مرة أخرى أم تم إغلاق الموضوع نهائيا حاليا؟





نعم حدث بالفعل تواصل ولكن من تواصل معى تواصل بشكل ودى و لم يكن هناك أى شئ رسمى فعلاقتى بكل مدربينى فى الزمالك جيده جدا و سيظل الزمالك بيتى الاول فى مصر.









- هل وصلك أي عروض الفترة الأخيرة للتعاقد معاك من أي نادي سواء من أوروبا أو مصر؟





أنا فى إنتظار إنتهاء الموسم القادم مع ناشئين خيتافى لأن مع إنتهاؤه سأكون قد إقتريت من عامى 18 و هنا أستطيع توقيع عقد فى أوروبا وسندرس كل شيئ وقتها مع وكيلى الإسبانى و نتخذ القرار.





- هل إذا وصلك عروض من مصر من الزمالك أو الأهلي وهتعلب فريق أول ممكن ترجع؟





الزمالك و الأهلى هم أكبر ناديين فى مصر والوطن العربي وإفريقيا وأى لاعب يتمنى اللعب لهم و لكن أمامى أهداف وطموحات كبيره فى أوروبا وسأسعى لتحقيقها طالما الأمور على ما يرام هناك و أنا ما زلت فى بداية الطريق.





- ماهي أمنيتك في أو حلمك الذي تريد تحقيقه في الخطوة المقبلة؟





أتمنى الإستمرار مع خيتافى لأكبر فترة ممكنه فهذا النادى أيضا لديه طموحات وخطط كبيرة وهم ينافسون هذا الموسم على اللعب فى دورى الأبطال و بعد فترة طويلة أتمنى اللعب للملكى ريال مدريد.









-هل تشعر بأي بمشكلة في التعايش في إسبانيا بعيد عن أهلك وأصدقائك أم بدأت تتأقلم على الوضع هناك؟





بالطبع العيش بعيد عن الأهل والأصدقاء صعب مش سهل و لكن هذه دى ضريبة لاعب الكرة الحمد لله تأقلمت سريعا وتعلمت الكثير من اللغة الإسبانية لأن هذا الأمر مهم جدا للتعايش فى إسبانيا فالشعب هنا قليل التحدث بالإنجليزية جدا.





- هل ترى أنك لديك فرصة لتنضم لمنتخب مصر للشباب ولا الخطوة دي بعيده حاليا؟ وهل تواصل معك أحد من منتخب الشباب؟





بالطبع أرى أنن فرصتى موجودة و بقوة للإنضمام لمنتخب مصر للشباب فأنا دائما أعمل بجد من أجل شرف تمثيل بلدى وأنا الحارس الوحيد المحترف فى هذا السن ولكن إلى الآن لم يتواصل معى أى شخص من إدارة المنتخب و أكيد أتمنى أن يحدث ذلك قريبا





- كم مباراة خضتها حتى الآن مع خيتافي وكم مباراة خرجت بشباك نظيفة؟





للأسف بعد تفشى فيروس كورونا تم توقف النشاط لكل قطاع الناشئين فى إسبانيا وقتها كنا قد لعبنا أربعة لقاءات فقط من الدور الثانى فزنا فى ثلاثة لقاءات بشباك نظيفة و تعادلنا إيجابيا فى لقاء بهدف لكل فريق، و لاحقا تم إلغاء الموسم لقطاع الناشئين و قرر اتحاد الكرة هناك إستئنافه للدرجة الأولى فقط و نحن الآن فى إنتظار بداية الموسم الجديد فى 15 أغسطس.



