عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا قبل قليل، ردًا على إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة، ثم تراجعها بعد ذلك بنحو ساعتين، ونفيها للخبر.





وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر.





وأكد متحدث الوزارة، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.





كان التلفزيون الإثيوبي، نقل عن وزير المياه والطاقة قوله قبل ساعات: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".





وبعد ذلك، نفى وزير الري الإثيوبي، ما نُشر عن بدء بلاده ملء سد النهضة، قائلًا: إن صور الأقمار الصناعية تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها الكبير.







