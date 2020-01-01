عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
الفجر - متابعات
أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا قبل قليل، ردًا على إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة، ثم تراجعها بعد ذلك بنحو ساعتين، ونفيها للخبر.

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر.

وأكد متحدث الوزارة، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

كان التلفزيون الإثيوبي، نقل عن وزير المياه والطاقة قوله قبل ساعات: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وبعد ذلك، نفى وزير الري الإثيوبي، ما نُشر عن بدء بلاده ملء سد النهضة، قائلًا: إن صور الأقمار الصناعية تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها الكبير.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملء خزان سد النهضة بدء ملء سد النهضة الفجر إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

أخبار تهمك

نجوم الأهلي يوجهون رسالة مثيرة إلى صالح جمعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ نصف ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رئيس برشلونة السابق يحرض تشافي ويفجر مفاجأة عن رحيل ميسي

منذ ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تتراجع وتنفي بدء ملء سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السودان: تراجع منسوب مياه النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

منذ ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ أقل من ساعة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ يوم

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل من وزارة الخارجية بشأن التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

كيف ردت مصر على اتهام إثيوبيا بالهروب من تفاوض سد النهضة؟

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

05:15 م

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام